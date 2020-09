Laura D’Amore, assistente di volo Alitalia, è la hostess più seguita del mondo, con un profilo Instagram da quasi 700 mila followers! Oggi.it traccia un suo profilo: laureata in marketing, ha cominciato a lavorare per la compagnia aerea quasi per caso, passando la selezione dopo un Erasmus in Polonia e uno stage a Santo Domingo. Da 13 anni, lavora sugli aerei.



A 38 anni, Laura ora cerca altre strade, come rivela al Messaggero: "All’inizio era un gioco, ma ho visto che le mie fotografie hanno guadagnato da subito tantissimi like, così ho deciso di darle una caratterizzazione più professionale, pubblicando immagini in divisa, a bordo dell’aereo, raccontando un mestiere che ti fa sognare e mettendo in primo piano la passione per la moda”.



La D'Amore prosegue: "Tra poco dovrei iniziare a lavorare anche come attrice, un’altra opportunità che è nata grazie al successo sui social. Reciterò in un fantasy thriller che verrà girato interamente in Italia".



In attesa di vederla anche al cinema, guardiamo le più belle foto di Laura D'Amore su Instagram.



