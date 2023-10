, là dove la carriera da allenatore ha preso slancio. L'Università di Parma ha conferito laal tecnico del Real Madrid. Tutto esaurito l'Auditorium Paganini, sede della cerimonia di conferimento, una folta schiera di personaggi dello sport (e una folta delegazione del Parma guidata daper citarne alcuni) e delle istituzioni ma non solo, anche tanti appassionati locali e arrivati addirittura dalla Spagna per vivere un momento importante nella storia personale dell'allenatore reggiolo."Un giorno di festa e speciale" lo ha definito Paolo, Rettore dell'Università di Parma, che racconta un aneddoto dell'Ancelotti giocatore,, per poi ricordare il passaggio neldi Sacchi (ovazione dell'Auditorium) e la tappa sulla panchina del Parma, fondamentale per l'inizio della storia vincente dell'Ancelotti allenatore. E svela anche un dettaglio sul suo futuro: 'Dal 2024 lo aspettache per molti allenatori è semplicemente un sogno: la panchina della Nazionale brasiliana. È il primo straniero ad allenare ilda quasi sessant'aani, il quarto nella storia'. Prisco, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, fornisce le motivazioni della Laurea ad honorem: lo "straordinario livello di competenza, conoscenza e abilità" esibite nel contesto accademico, ma anche la "grande disponibilità" sempre mostrata nei confronti dei neo laureati in Scienze Motorie dell'Università di Parma, dettagli che hanno reso questo conferimento un esempio per i valori che lo sport vuole trasmettere.E poi arriva il suo momento, l'uomo più atteso. Ancelotti riceve il tocco e la pergamena, visibilmente emozionato sale sul palco e arringa la platea con la sua lunga lectio doctoratis.. E spiega a tutti la sua visione dello sport e della vita. Il calcio come competizione prima con sé stesso che con gli altri, ilcome dono genetico che non può essere migliorato ("") ma può essere gestito e accompagnato dall'altruismo, tratto che "distingue il grande calciatore dal grande campione". Le belle emozioni e le dure lezioni che il pallone gli ha impartito, insegnandoli a gestire sia le belle vittorie ma anche le sconfitte, inevitabili nello sport e nella vita:, "momento delicato che solo l'equilibrio aiuta ad affrontare". Infine ringraziamenti al maestro Sacchi, l'ovazione del pubblico e, ribadisce Ancelotti, pronto a riempire ancora la sua bacheca già ricca di trofei. E di una Laurea, in una Parma che lo ha abbracciato come una leggenda ma prima di tutto come un figlio.