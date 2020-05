Il Barcellona vuole Lautaro Martinez, la trattativa con l'Inter è in piedi. Non c'è ancora alcun accordo e la situazione rimane delicata, da risolvere. Da settimane, in Catalogna si parla anche del ruolo di Leo Messi che - secondo i giornali e non solo - sarebbe il "regista" del consiglio alla dirigenza del Barça per acquistare Lautaro, suo connazionale che Messi conosce bene, al punto da spingere per portarlo in blaugrana. "Avere Messi in squadra è un incentivo", aveva detto invece Setién senza fare alcun riferimento alla questione ma solo al fascino di giocare con Leo.



In merito a questi presunti consigli, il Mundo Deportivo a firma di Francesc Aguilar fa sapere che Messi non ha gradito queste indiscrezioni, anzi. "Messi si è infastidito e irritato perché si dice che si sia mosso lui per portarlo in blaugrana, qualcuno dice sia il regista dell'affare... in realtà Messi non ha mai detto niente di pubblico su questa operazione di mercato e ci tiene a sottolinearlo. Si preoccupa perché pensa che il suo amico e compagno Luis Suarez possa pensare che Leo stia spingendo per un altro attaccante, quando non lo ha mai fatto se non esprimere apprezzamenti per la qualità di Lautaro e nient'altro", la spiegazione di quanto sta accadendo dalla Catalogna.