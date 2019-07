Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a Fox Sport Radio, commentando i rumors sul Barcellona e l'arrivo di Conte in nerazzurro: "Non ho parlato con il mio agente dell'interesse del Barcellona, sto molto bene all'Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione".



SULL'ARGENTINA - "Una Coppa America molto positiva per molti ragazzi che vestivano la maglia della Nazionale per la prima volta, ora bisogna lavorare per tornare al livello più alto. Per me è molto importante che vada avanti, dal primo momento si è comportato bene con noi. E' molto diretto, sa cosa bisogna decidere, è chiaro nelle sue richieste e ha condotto il gruppo nella maniera migliore. Si parla sempre di progetti, dobbiamo fermare la palla e porre la Nazionale come priorità, tornando a essere una potenza e vincere titoli".



SUL MONDIALE MANCATO - "Mi si è staccata la spina. Pensavo che sarei andato, stavo molto bene, Sampaoli era venuto a vedermi. Ne avevamo paralto ma tutti sanno come è finita e non mi ha chiamato per dirmelo".



SUL RACING - ""Lo vedo bene e lo seguo sempre. Ho parlato con i miei ex compagni e sono molto motivati, sono contento che il club cresca. Un mio ritorno? Mi hanno dato tutto, ho sempre voglia di tornare. Ho una riconoscenza enorme per il club, la gente, i tifosi. Oggi vivo un momento che ho sempre sognato e voglio avere di più, ma è chiaro che vorrei tornare a vestire quella maglia".