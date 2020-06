Novità importanti nell'affare Lautaro Martinez-Barcellona. Novità che fanno sorridere l'Inter. Sì, perché come riporta Sky Sport, Javier Tebas, presidente della Liga, ufficializzerà nella giornata di domani un provvedimento che limiterà, in sede di mercato, le tre big di Spagna: Barcellona, Real Madrid e Atletico. I club nominati potranno reinvestire solamente il 25% di quello che incasseranno dalle cessioni.



Un bel problema per il Barcellona, che contava di vendere Arthur, Coutinho e altri per racimolare i milioni necessari per pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Così, col provvedimento Tebas, rischia di saltare ogni piano.