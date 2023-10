Dopo Juventus e Napoli,e pure stavolta con pieno merito. Due a due alla fine di una. Troppo morbida l’Inter, troppo tenera in difesa(eppure è la squadra ha subìto meno gol in campionato), troppo lenta nella manovra, probabilmentedopo le fatiche di Champions. E probabilmente questa è stata lache ha confermato la stessa identica formazione della gara col Benfica di martedì scorso.(dove i nerazzurri avevano già perso col Sassuolo, sempre in rimonta...) da 2-0 a 2-2. Il Bologna l’ha giocata alla pari, con organizzazione e personalità, con marcature a uomo in mezzo al campo, senza mai, o quasi mai, barcollare in difesa grazie alla coppia centrale Beukema-Calafiori. Anche nel tentativo di assalto finale dell’Inter, la squadra di Thiago Motta ha resistito con pochi affanni.Eppure dopo appena 13 minuti la domanda era questa: il Bologna ne prenderà altri 6 come è successo negli ultimi due anni su questo campo? Invece... Due a zero per l’Inter, primo gol col marchio di casa: angolo di Calhanoglu, testa di(marcato male da Freuler) sul primo palo e siccome mettere un uomo sul palo è roba da vecchio calcio, la palla è entrata comodamente. Era l’11'. Due minuti dopo, un altro attacco dell’Inter sembrava gestibile dalla difesa del Bologna, ma un tocco morbido, quasi scontato, di Thuram è stato trasformato dain un, una labbrata da 25 metri di collo esterno destro entrata a pochi centimetri dal palo. Sul pallone calciato dal capocannoniere della Serie A (decimo gol per l’argentino) si potevano riconoscere i disegni stampati, pallone dritto come un fuso.Sembrava finita lì e invece proprio Lautaro ha commesso un, un fallo che a Firenze (abbiamo appena nominato Antognoni...) sarebbe definito una “” e a Milano una “”. Angolo di Aebischer,. Guida in campo non se n’è accorto (nonostante fosse successo davanti ai suoi occhi), ma Marini lo ha richiamato al Var: rigore giusto, botta di Orsolini (al 50° gol con il Bologna in tutte le competizioni) e al 19' il Bologna era di nuovo in partita. Da quel momento l’Inter non ha più alzato il ritmo, ha creato una mezza occasione nel finale del primo tempo quando Mkhitaryan e Calhanoglu si sono ostacolati davanti a Skorupski e non sono riusciti a concludere. Il Bologna stava bene in campo, anche se faticava a raggiungere la porta di Sommer.: Freuler su Barella, Aebischer su Calhanoglu e Ferguson su Mkhitaryan, la squadra teneva discretamente, anche se produceva pochino. Più o meno lo stesso si può dire dell’Inter che negli spogliatoi andava comunque con un gol di vantaggio.L’inizio del secondo tempo è stato tutto bolognese, fino a raggiungere il 2-2 con un: Calafiori ha anticipato Lautaro Martinez, palla a Ferguson e da lì al centravanti olandese, col primo controllo ha mandato, con la prima finta ha fatto arretrare di colpo Pavard e Acerbi e con un tiro di destro preciso seppur non potente ha preso in controtempo Sommer. Inzaghi è intervenuto solo in quel momento, fuori Thuram, Dimarco e Dumfries (tutt’e tre dal rendimento insufficiente), dentro Sanchez, Carlos Augusto e Cuadrado., mentre Cuadrado si è visto pochissimo. All’Inter continuavano a mancare forza e ritmo, il Bologna resisteva senza problemi, nonostante l’emergenza in cui era finito Thiago Motta che ha chiuso la partita con una difesa con tre terzini di fascia sinistra, Calafiori, Lykogiannis e Corazza che è andato a destra al posto di De Silvestri. L’Inter ha avuto una sola buona occasione con Carlos Augusto,