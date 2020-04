Il gradimento di Real Madrid e Manchester City,sono argomenti chiari a, alle persone che lo assistono e all', che, soprattutto nella prima metà di campionato. 16 gol e 4 assist in 31 presenze stagionali hanno aumentato in maniera esponenziale le attenzioni attorno al calciatore argentino e possono aprire nuovi scenari in casa nerazzurra.- Nessuno più del Barcellona si è spinto avanti, a livello di sondaggi, con l'entourage dell'ex Racing e informalmente con Ausilio e Marotta, facendo pervenire, attraverso l'inserimento nell'affare di contropartite tecniche gradite a Conte.che, secondo quanto l'Inter ha fatto trapelare,- Una cifra già ritoccata rispetto all'iniziale ingaggio da 1,5 milioni, ma comunque ben inferiore ai 5 - bonus esclusi - di Diego Godin e di Alexis Sanchez, ad oggi note tutt'altre che liete della stagione nerazzurra, e, vero e proprio alfiere della rivoluzione contiana, finito nelle scorse ore nella bufera per le rivelazioni in tema di coronavirus sulla partita di campionato col Cagliari dello scorso gennaio. Il centravanti belga, strappato alla concorrenza della Juventus nella scorsa estate, fu(Lukaku è un '93, Lautaro un '97)che, per quanto lusingato dalla corte del Barcellona, si trova bene in nerazzurro e non è certo intenzionato a forzare la mano. Mae avvicinarsi al tetto fissato da Lukaku.