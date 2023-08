Intervistato da Inter TV, l'attaccante e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez ha presentato così la gara col Monza.



SAN SIRO - "Emozionato ieri per l'allenamento a San Siro? Volevo tornare a giocare qui a San Siro con la nostra gente che ci sostiene sempre. Sarà bello uscire ora per il riscaldamento e ritrovare tutta la gente".



MONZA - "Che cosa mi aspetto dal Monza? Loro sono una squadra di qualità, che fa molto possesso. Hanno tre attaccanti di gamba, veloci. Dovremo stare attenti alle ripartenze. Speriamo di fare bene".



OBIETTIVI - "Quali obiettivi mi pongo per questa stagione? I soliti: vincere titoli, vincere trofei, portare l'Inter in alto. Rendere felici i tifosi e la mia famiglia"