Scudetto dopo il Mondiale. Lautaro Martinez sogna di imitare Marco Materazzi. L'attaccante argentino ha telefonato all'allenatore Simone Inzaghi per rassicurarlo in vista della ripresa del campionato in calendario mercoledì 4 gennaio a San Siro contro il Napoli primo in classifica: "Sto bene". Il Toro rientrerà a Milano giovedì, per poi tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile il giorno dopo (venerdì 30 dicembre).







Lautaro è l'unica certezza nell'attacco nerazzurro per il presente e per il futuro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ha già fatto la sua scelta un anno fa rinnovando il contratto e non ha intenzione di cambiarla: a Milano ha trovato la dimensione ideale in termini di vita e di lavoro, all'Inter sta bene e si sente bene. E non vede davanti a sé un motivo per cambiare indirizzo, neppure di fronte alle voci delle ultime settimane, di fronte alle quali ha ribadito il suo pensiero alla società: non sarà mai lui a chiedere all'Inter di andare via.