. Due vecchi amici e compagni di squadra che si ritrovano a sfidarsi e contendersi il titolo. Quello scudetto che hanno vinto insieme con la maglia nerazzurra e Antonio Conte in panchina.Il belga e l’argentino guideranno rispettivamente, nello scontro diretto tra la seconda e la prima in classifica che potrebbe rivelarsi determinante per l’esito finale dellaLa squadra diarriva a questa sfida dopo aver conquistato il primo posto nella scorsa giornata, scavalcando proprio il. La sconfitta dei partenopei contro il Como, combinata alla vittoria dell’Inter contro il Genoa, ha permesso ai nerazzurri di effettuare il sorpasso, rendendo ancora più cruciale lo scontro in programma oggi alle 18.Oltre alrappresenta anche un confronto tra due ex compagni di squadra, ora rivali:. I due attaccanti, protagonisti insieme in maglia nerazzurra nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, si ritrovano ora su sponde opposte, pronti a giocare un ruolo chiave nella corsa al titolo, dopo aver formato una delle coppie d’attacco più temibili a livello nazionale e internazionale.Durante la loro prima stagione insieme, con Conte in panchina, l’Inter si è piazzato al secondo posto in campionato e ha raggiunto la finale di Europa League, persa contro il Siviglia. L’apporto realizzativo della coppia era stato impressionante:. L’anno successivo, il loro rendimento è stato ancora più incisivo e contribuì in maniera determinante nella conquista dello Scudetto da parte dei nerazzuro. L’Inter ha trionfato con un margine netto sulle dirette concorrenti: 12 punti di vantaggio sul Milan, 13 su Atalanta e Juventus, e 14 sul NapoliNonostante il trionfo,, spinto dal desiderio di tornare a Londra e imporsi nei Blues dopo aver fallito la sua prima esperienza a Stamford Bridge. Ma la sua esperienza insi è rivelata deludente. La stagione 2021/22 non fu all’altezza delle aspettative e il rapporto con il club inglese si è deteriorare rapidamente. Solo un anno dopo il suo addio,. Il suo ritorno, però, è avvenuto in un contesto diverso: Antonio Conte aveva lasciato la guida tecnica e al suo posto c’era Simone Inzaghi., nella seconda esperienza in nerazzurro è arrivata la più grande delusione con, ultimo atto della sua avventura nerazzurra.Dopo la fine della sua seconda esperienza interista, Lukaku torna al Chelsea, ma per non restarci. Il belga, mentre la scorsa estate, dopo il mancato accordo tra i giallorossi e i Blues, passa al. All’ombra del Vesuvio,. Sulla sua strada oggi ci sarà Lautaro Martinez e l’Inter, il suo passato.