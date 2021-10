Con 17 gol in 33 partite Lautaro Martinez è il miglior marcatore dell'Argentina nella gestione Scaloni. Nella notte ha segnato il gol decisivo per la vittoria contro il Perù, e nel post partita l'attaccante dell'Inter ha parlato così: "Sono emozionato perché dopo molto tempo la mia famiglia è tornata a vedermi. Contro l'Uruguay abbiamo fatto una partita più fluida perché avevamo più spazio, stavolta è stata più complicata ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E spero che il pubblico abbia goduto per questa vittoria".