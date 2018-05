Benvenuto a casa Lautaro e Forza Inter.

pic.twitter.com/iIKf49BwJQ — chiara.(@xiloveinter) 24 maggio 2018

#LautaroMartinez in volo per l'Italia, sbarcherà oggi a Milano, ma prima il saluto d'addio ai compagni di squadra #Inter pic.twitter.com/fhLrNKA2M9 — IlGossip (@LInstaGossip) 24 maggio 2018

Oggi a Milano arriverà, il primo grande colpo di mercato non a parametro zero della nuova. Il "regalo Champions" per Lucianoche oggi parlerà anche in conferenza stampa. L'attaccante argentino classe '97 è pronto a sbarcare in Italia eseguirà LIVE la sua giornata.Lautaro MartinezSia la prima parte all'Humanitas di Rozzano che la seconda presso il Coni in città. Poi si recherà in sede per firmare i contratti e infine farà visita al centro di allenamento di Appiano Gentile.prima di imbarcarsi per Milano. Dovrebbe atterrare all'aeroporto di Malpensa, ecco la foto.Prima di imbarcarsi Lautaro ha valuto salutare, abbracciando, tutti i suoi compagni di squadra. Ecco il video tratto da Twitter.L'attaccante classe '97 si è imbarcato alla volta dell'Italia da Belo Horizonte dove l'Academia era in ritiro per la partita di Copa Libertadores contro il Cruzeiro. Il volo farà scalo a Miami e a Milano lo attendono l'agente Rolando Zarate, Victor Blanco, Diego Milito e il segretario generale del club Cristian Devia.