Sono parole di affetto e profondo legame con l'Inter quelle rilasciate da Lautaro Martinez nel Match Programme che fa da introduzione alla partita di stasera contro la Fiorentina. Una risposta, forse, ai recenti e incessanti rumors di mercato che lo vogliono sempre nell'orbita del Barcellona. "Sono un ragazzo che combatte sempre: per i miei obiettivi, per quelli della squadra, per la felicità dei tifosi. Conte mi ha dato fiducia: è una cosa importantissima e fondamentale, perché ha lavorato sulla mentalità di ognuno di noi. Lo apprezzo tantissimo, ogni giorno ci fa crescere", ha detto il Toro.



TUTTO PER L'INTER - Che poi parla così del suo rapporto con i colori nerazzurri: "Cerco sempre di dare il 110% per questo club, per tutte le persone che lo amano, per la maglia dell'Inter". Dichiarazioni profonde e apparentemente sentite, anche se il mercato rimane una distrazione sempre presente sullo sfondo e, a tal proposito, secondo quanto risulta a calciomercato.com la trattativa col Barcellona sta vivendo una fase di stand-by, ma è ben lontana dall'essere definitivamente tramontata.



L'IDEA DEL BARCELLONA - Ad oggi il club spagnolo non ha la disponibilità economica per accontentare le richieste dell'Inter (90 milioni cash e il possibile inserimento di una contropartita), ma, come recentemente dichiarato dal suo presidente Bartomeu, ogni eventuale aggiornamento emergerà non prima del finale di stagione, che vede il Barcellona ancora coinvolto nella corsa alla Champions League.