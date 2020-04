"A chi non piacerebbe giocare con Messi?". Fin qui, tutto giusto. Ma l'agente di Lautaro Martinez ribadisce chiaramente che niente è fatto col Barcellona, anzi. Lo spiega bene e con correttezza il signor Beto Yaqué, perché finché i complimenti di Leo rimbombano dalla Catalogna è un orgoglio per Lautaro come lo sarebbe per chiunque. Sì, al Barça piace tantissimo e c'è un discorso in piedi da mesi; ma oggi il gradimento di Messi non basta più, ci vuole un investimento vero per convincere l'Inter a privarsi del suo attaccante d'oro.





AFFARE DEL SECOLO - "Vedo il suo futuro in nerazzurro", l'idea ribadita da Javier Zanetti - che ha portato proprio Lautaro all'Inter insieme al ds Piero Ausilio - è quella che sposa l'intera società. Vendere Martinez deve significare soltanto fare l'affare del secolo per le casse nerazzurre, ovvero che il Barça versi i 111 milioni della clausola rescissoria magari con una contropartita tecnica, senza andare oltre. Nessuno sconto particolare, la valutazione deve toccare quella cifra altrimenti non se ne parla neanche. I due club ne stanno ragionando da tempo ma l'Inter è chiarissima: Lautaro va via per un'offerta indecente e soprattutto solo se fosse lui a chiedere di partire, cosa che fin qui non ha fatto. Un segnale forte al Barcellona. Già recepito, aspettando le contromosse una volta valutati danni e budget post-Coronavirus.