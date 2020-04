. Perché il Barcellona aveva impostato i primi discorsi seri per provare a prenderlo davvero ormai da mesi; il Coronavirus ha rallentato le operazioni e soprattutto indebolito economicamente ogni club, ancor più quelli top come il Barça che perde milioni su milioni e dovrà. Ecco perché l'affare è ancora da studiare tra contropartite, costi reali e- Una questione decisamente importante in questo gioco d'incastri riguarda il: da mesi si parla di uno stipendio ufficioso attuale con l'Inter per, ovvero uno degli ingaggi più bassi della rosa nerazzurra risalente al contratto firmato ai tempi del suo arrivo dal Racing, quasi due anni fa.; se chiederà la cessione si valuterà, ma soprattutto il suoall'anno grazie ai diritti d'immagine riconosciuti dall'Inter, ben più di 1 milione come si vociferava da mesi. Questo nasce da un accordo sull'ingaggio che è stato, ecco perché il problema contratto non è urgente come poteva sembrare, anzise rimanesse a Milano. Di certo, in quel caso l'Inter potrà ridiscutere il suo contratto. Ma senza l'urgenza di uno stipendio al ribasso, Barça permettendo.