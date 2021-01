L'attaccante dell'Interha concesso un'intervista a Sportweek, nella quale ha parlato anche del suo complicato passato prima di imporsi nel calcio che conta: "Devo dire grazie a mio padre e mia madre, perché quando non avevamo da mangiare, un piatto non me lo hanno fatto mancare mai. Né quello né la palla. Tutto è grazie a loro e per loro".. È un bravo ragazzo, parla otto lingue ed è importante questo in una squadra come la nostra. Ed è molto umile.".Su Conte: "È un allenatore molto esigente, che lavora per migliorarti fisicamente e tatticamente. Per me è stato fondamentale il suo arrivo all’Inter, mi ha fatto crescere tanto".all'Inter: "È il miglior giocatore al mondo. Ho la fortuna di giocare in nazionale con lui. Noi giovani guardiamo lui, ascoltiamo lui".Infine Lautaro ha parlato del suo futuro in nerazzurro: "È stata un’estate faticosa…. Qui sto bene. Milano è una città bellissima, dove c’è tutto.Io penso a dare all’Inter tutto quello che ho, l’accordo poi si trova".