Intervistato da InterTV l'attaccante argentino Lautaro Martinez ha parlato della sconfitta subita contro la Juventus: "Nel primo tempo non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato, abbiamo subito un gol immediatamente e poi abbiamo rincorso. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa, soprattutto la mentalità. Peccato per la sconfitta arrivata nel finale".



IL GAP - "Dopo le nazionali, dovremo parlare per capire dove fare meglio. Oggi abbiamo incontrato una grande squadra, ma noi vogliamo continuare a lottare e suderemo sul campo per migliorarci. Il gap dalla Juve? Bisogna lavorare, tutti insieme, e seguire ciò che ci dice il mister".