Brutta disavventura per la famiglia di Lautaro Martinez in Qatar. A raccontarla è Agustina Gandolfo, compagna del Toro interista, presente anche ieri allo stadio in occasione del successo dell’Argentina sulla Croazia (3-0) che è valso l'accesso alla finalissima del Mondiale per all'Albiceleste. La donna si è letteralmente sfogata sui social: protagonista della vicenda sua sorella, il ragazzo di quest’ultima e un contestatissimo succo.

- La coppia, fermatasi a bere una bevanda in un centro commerciale di, avrebbe trovato nella bottiglia diversi pezzi di vetro: avvisata la sicurezza, i due sarebbero stati mandati all’ospedale per dei controlli medici. Prima però, un salto all’ambasciata per capire il funzionamento della sanità qatariota. I, con gran sorpresa della Gandolfo,, accusando addirittura i due di aver messo loro il vetro nel succo. Undalla compagna di Lautaro, la quale ha deciso di denunciare il tutto. "Una vergogna, abbiamo la denuncia e i testimoni al locale" ha poi scritto con rabbia la donna su Instagram.