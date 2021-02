​. Due prestazioni da protagonista per l'argentino prima con la Lazio poi nel derby col Milan, la sentenza definitiva sul ritorno di Lautaro ai massimi livelli dopo qualche mese di rallentamento.; l'argentino ha capito che il mercato è complesso per via del Covid, a Milano è felice in campo come fuori (è appena diventato papà) e- Insomma, via libera da Lautaro e negoziazioni ancora in corso sui dettagli con i suoi agenti che ultimamente sono stati più volte in città., si attendono le tempistiche di Suning come per de Vrij e Bastoni che pure sono contratti importanti sul tavolo. La direzione è segnata, Lautaro vuole restare econ bonus. Un altro punto determinante su cui si lavora è la: modificarla o rimuoverla? L'Inter e i procuratori di Lautaro ci stanno lavorando. Ma l'intenzione è comune: avanti insieme.