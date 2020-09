In Spagna si torna a parlare di Lautaro Martinez. Secondo El Mundo Deportivo, dopo l’addio di Suarez e per consolare il triste Messi, si sarebbe riaperto il canale di comunicazione tra Inter e Barcellona. Anche in Catalogna, però, viene messo in chiaro come, per avanzare una nuova offerta, debbano essere prima sistemati esuberi come Todibo, Rafinha e Firpo. Invece secondo il Corriere dello Sport, al di là della volontà del Toro, in viale della Liberazione ritengono che non ci siano più i tempi per mettere in piedi l’operazione. Tanto più che l’argentino dovrebbe essere sostituito e, con il mercato agli sgoccioli e una serie di attaccanti già sistemati, i profili ritenuti adeguati e raggiungibili scarseggiano.