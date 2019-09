Antonio Conte lo ha stimolato parlandone in potenza, come ciò che potrebbe diventare ma che ancora non è. In conferenza stampa il tecnico salentino ha confermato la propria stima per Lautaro Martinez ma allo stesso tempo lo ha punzecchiato chiedendo risposte immediate. Il “Toro” ha dimostrato grande attitudine e voglia di sacrificarsi, ma non basta ancora. Serve più maturità in campo, maggiore confidenza con la via del gol. Le parole di Conte sono sono state chiare, quest’anno l’argentino potrebbe non partire tra i titolari, esattamente come 12 mesi fa, nonostante l’assenza di Icardi e un anno in più d’esperienza sulle spalle in Serie A.



INDIETRO - Lautaro si aspettava di divenire nel tempo il titolare indiscusso. Sarà un calciatore importante, sicuramente centrale nei progetti della società, ma il posto da titolare è tutto da guadagnare. Nelle idee di Conte Lukaku e Sanchez partono davanti a tutti, ma ci sono tre competizioni e tantissime partite da giocare. Ci sarà spazio per tutti, ma Lautaro non dovrà accontentarsi di questo, anzi, dovrà capovolgere le gerarchie.



LA CHANCE - Questa sera a Cagliari Lautaro avrà la prima occasione per rispondere a Conte. Sanchez dovrebbe sedere in panchina, il Toro affiancherà così Lukaku. Una partita difficile, dato che il Cagliari ha già perso in casa all’esordio davanti al suo pubblico e non intende replicare. Occorrono maturità e lucidità, due caratteristiche che in qualche occasione sono mancate a Lautaro. Specie quando sbaglia la prima giocata del match e finisce per intestardirsi. Conte lo guarderà con moltissima attenzione.