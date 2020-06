"Sono molto ottimista perché possa rimanere qui". Le parole dinon vanno sottovalutate, perché la dirigenza nerazzurra si è espressa sempre in maniera forte e chiara da settimane con il proprio CEO così come con il proprio ds Piero Ausilio. Tutti uniti, allineati sulla volontà di tenere l'argentino anche quando dalla Catalogna sembrava potesse decollare la trattativa con il. Ma in realtà la chiave segreta l'ha spiegata proprio Marotta nel pre-match di Inter-Samp: "Lautaro non ha mai chiesto di andare via", in tutti questi mesi non si è mai espresso chiedendo di essere liberato per davvero, pur "lusingato" dal Barça.- Proprio il silenzio di Lautaro è una pedina determinante. Perché l'argentino fin qui non ha mai chiesto di essere liberato. Ha mostrato totale rispetto per l'Inter: si adegua, ovvero se i due club trovano un accordo vola al Barcellona con serenità e piacere, altrimenti rimane a Milano anche per il prossimo anno., senza cedere a sconti o ribassi del Barça. Il bivio si fa ristretto quindi,per Lautaro. Da qui nasce la serenità nerazzurra e l'ottimismo di Marotta, la chiave è tutta nel comportamento del giocatore. Oggi, più influente che mai in un'Inter tutt'altro che rassegnata.