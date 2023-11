Lautaro Martinez è il bomber protagonista di questa prima parte di stagione. A quota dodici reti in undici giornate, l’argentino è in testa alla classifica dei marcatori della Serie A e guida con notevole distacco le quote per il titolo di capocannoniere a fine stagione. Il centravanti dell’Inter si gioca a 1,40. Gli inseguitori del campione del mondo sono tre, tutti a sei gol stagionali: Osimhen, Lukaku e Giroud. Nella lavagna dei bookmaker il primo contendente al titolo è il nigeriano del Napoli, capocannoniere lo scorso anno, che si gioca a 7,50. Il bomber della Roma, autore del gol vittoria all’ultimo respiro contro il Lecce, è offerto a 8. Per il francese del Milan, invece, si sale in doppia cifra a 10. A quota cinque reti in campionato c’è Domenico Berardi, offerto a 20, stessa cifra di Dusan Vlahovic. Il compagno di reparto di Lautaro, Marcus Thuram, si gioca a 25, mentre è lontano in quota Ciro Immobile, a 35.