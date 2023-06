Lautaro Martinez ripercorre il cammino che ha portato l'Inter in finale di Champions League. L'attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista al sito ufficiale della Uefa: "Vincendo contro il Barcellona a San Siro abbiamo capito che siamo una grande squadra. Poi abbiamo sofferto col Porto agli ottavi, ai quarti è andata meglio col Benfica".



"In semifinale eravamo di gran lunga superiori al Milan come atteggiamento, essere andati in vantaggio di due gol ci ha fatto sentire rilassati per il ritorno davanti alla nostra gente. Quando ho segnato uno dei gol più importanti della mia carriera, sono sensazioni uniche e difficili da descrivere".



"Ora la sfida contro il Manchester City? Dovremo godercela perché non capita tutti i giorni di giocare una finale di Champions. Sono teso per ogni partita, guardo molti video per studiare i portieri avversari".