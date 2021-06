Anche Lautaro Martinez è uno dei protagonisti di I M together il film realizzato da Inter Tv che racconta lo scudetto numero 19 vinto dai nerazzurri. All'interno dello speciale anche questa intervista all'attaccante argentino.



USCITA CHAMPIONS - "Quando siamo usciti dalla Champions abbiamo parlato tanto e credo che si è visto, anche in allenamento: siamo stati un gruppo unito e quello è importantissimo".



IO E LUKAKU - "Quando Lukaku è arrivato all’Inter abbiamo parlato tanto e si è creata una complicità, un’amicizia vera e bella. Io gli voglio bene, lui mi vuole bene, lavoriamo per il bene dell’Inter, per vincere".



DARMIAN - "Matteo si allena sempre bene, è sempre positivo, gioca a destra o a sinistra, si fa trovare pronto in zona gol. Ragazzi come lui sono importanti nella squadra".



SCUDETTO - "Ci stiamo godendo questo momento perché per noi è speciale, per me è il primo titolo. Abbiamo fatto una cosa veramente importante e siamo contenti di quello che siamo riusciti a prendere, uno Scudetto importantissimo per noi".