Nessun prestito, nessun regalo. Lautaro Martinez continua a far discutere in Argentina per le sue panchine continue: neanche un minuto pure con l'Atalanta, il Toro gioca praticamente più con la sua Seleccion che in nerazzurro, la gestione di Luciano Spalletti fa sognare i tifosi del Racing Avellaneda che vorrebbero un ritorno in prestito per Lautaro. Un po' come accaduto per Gabigol, in sostanza, tornato al Santos da idolo e risorto dalle ceneri. Ma c'è differenza, eccome; l'Inter ritiene Lautaro un acquisto importantissimo, un investimento totalmente azzeccato che ha già dimostrato i suoi lampi, pronto a giocare con continuità al momento giusto.



NO AL PRESTITO - Nonostante i rumors da Avellaneda con le radio locali che vorrebbero un tentativo del presidente Blanco per un prestito, l'Inter non apre alcuna porta per la partenza di Martinez. Il Toro a gennaio resterà certamente in nerazzurro; dai progetti, anche nella prossima estate e oltre. C'è la convinzione di aver fatto un colpo di primo livello, Spalletti sa che Lautaro presto tornerà in vetrina e non ha mai pensato di liberarlo per farlo giocare di più altrove. Insomma, niente prestito in arrivo. Lautaro se queda, resta e avrà il suo spazio, il suo tempo. Con la maglia dell'Inter.