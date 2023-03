Intervista all'edizione odierna di Clarin per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter ha dichiarato: "Non ho mai rivisto alcun momento del Mondiale solo le immagini della tribuna in festa con mia moglie e i miei amici. Perché? Perché ho sofferto tanto, ora ho questo ricordo in testa e voglio godermelo. Sofferenza dovuta a cosa? Un insieme di cose. Sono ancora emozionato. Non ho potuto vivere il Mondiale che volevo per via dei problemi alla caviglia. Ora spero di poter dare quello che non ho potuto già nelle prossime partite. La cosa per me importante è far parte di questo gruppo, sono molto orgoglioso, e cerco di migliorarmi ogni giorno anche per la Nazionale stessa. In ogni allenamento lanciamo un messaggio anche ai giovani: bisogna sempre alzare il livello, bisogna che la Nazionale migliori sempre di più per raggiungere i suoi obiettivi".