Intervistato da Dazn a fine partita contro il Qatar, Lautaro Martinez ha parlato del successo con la sua Argentina: "Siamo entrati in campo per giocare così, questa era la nostra idea. Lo facciamo in tutte le partite, ma nelle prime die non siamo riusciti ad essere molto pericolosi davanti alla porta. Oggi fin da subito siamo stati molto aggressivi con molta gente in attacco e per questo siamo riusciti a segnare così presto per poi mantenere il vantaggio e tentare di segnare il secondo che è arrivato a pochi minuti dalla fine, ma siamo rimasti tranquilli. La pressione c’era, dovevamo vincerla a tutti i costi per passare e siamo contenti ora che ce la abbiamo fatta".