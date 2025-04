Lautaro Martinez e Harry Kane, la notte della verità: Inter-Bayern è anche la sfida dei bomber "incompiuti"

(mandata sul palo esterno alla sinistra di Sommer)di Baviera e scrivere una storia diversa.in prima linea. Proverà a farlo, nella notte di San Siro, al cospetto di un collega che invece sa sempre come determinare – anche senza il goal – le sorti della propria squadra e che ha stravinto la sfida nella sfida di 7 giorni fa. Lautaro Martinez.è ancora alla ricerca del primo titolo di squadra da quando gioca a calcio, un obiettivo che sarà verosimilmente raggiunto a breve con la conquista della Bundesliga. Ma in un percorso sviluppato prettamente nella sua Inghilterra, coi colori del Tottenham addosso,, inutile ai fini della qualificazione, nella stagione 2017/2018, l'ultima contro il Real Madrid nella semifinale d'andata della scorsa annata. Al Bayern come a Londra, la storia personale di Kane non è cambiata molto: i goal, in generale, non sono mai stato un problema, maLa parziale inversione di tendenza della stagione passata, la doppietta con cui ha contribuito a far fuori la Lazio negli ottavi di finale o l'unico goal nell'andata dei quarti con l'Arsenal, non riscattano il curriculum di un calciatore che, per completezza tecnica e di repertorio, può considerarsi ad oggi uno degli attaccanti più inespressi nel momento della verità.Una sensazione in qualche modo riaffermata dalleall'insegna dell'estremo fair play della vigilia da parte di Kane: ", ma nel cercare di aiutare i miei compagni a vincere. È l'unica cosa di cui mi preoccupo, le partite non riguardano me ma la squadra.uno dei migliori attaccanti da anni. Ha segnato un gran gol all'andata, è un giocatore pericoloso e i nostri difensori lo sanno.È un giocatore che rispetto molto".Il Toro indossa la maglia dell'Inter dal 2018 e, pur con qualche anno in meno rispetto a Kane, la sua esperienza in Champions League è pressoché la stessa:Troppo pochi. Ma, come si diceva, il più delle volte hanno determinato un superamento di turno. E poi,: al di là dei freddi numeri – vedi gli assist – nell'argentino c'è la capacità innata di restare, sempre e comunque, dentro la partita.Anche quando lo vedi di meno, Lautaro c'è. Perché– e non solo lì –ed incapace di lasciare tracce dentro la gara. E' un esempio, certo, ma è anche un po' la sua personale storia di attaccante dai grandi numeri individuali, ma sostanzialmente incompiuto. A San Siro ci sarà spazio solo per uno di loro due: sarà la notte della redenzione di Kane o della definitiva consacrazione di Lautaro?