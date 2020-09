Non sono bastati ben 15 incontri, seppur in videoconferenza, tra Barcellona, Inter e gli agenti di Lautaro Martinez per giungere a un accordo per il trasferimento alla corte di Messi dell'attaccante argentino. E' questo il retroscena svelato dagli spagnoli de El Mundo Deportivo per raccontare una trattativa che non è mai decollata per l'impossibilità dei blaugrana di soddisfare le richieste economiche nerazzurre, tra i 90 e i 100 milioni di euro.



DIFFICOLTA' ECONOMICHE - Nei giorni scorsi, il Barcellona, che metteva sul piatto un contratto quinquennale a 10 milioni a stagione per il Toro, ha anche incontrato di persona Beto Yaqué e Rolando Zarate, i suoi procuratori, ma le speranze di questi ultimi che si materializzasse una proposta concreta da portare all'Inter sono naufragate di fronte alle difficoltà economiche della formazione catalana. Che ha virato su Memphis Depay, ma deve prima fare cassa con alcune cessioni. E alla fine di questa finestra di mercato, Lautaro discuterà del rinnovo con l'Inter fino al 2025 con adeguamento al rialzo dell'ingaggio.