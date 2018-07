L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di ESPN del suo approdo in nerazzurro.



LA PRESENTAZIONE - "È incredibile la presentazione che mi ha fatto l'Inter, non vedo l'ora di essere là e vedere tutta la gente. So che avrò molte pressioni, ma è una responsabilità maggiore che mi voglio assumere. Mi allenerò nella maniera migliore possibile per essere protagonista".



LA CHAMPIONS - "La Champions? Non vedo l'ora di giocarla. Lo sognavo fin da bambino. E penso sia arrivato il momento giusto per lasciare il Racing e andare in Europa".



ICARDI - "Ho apprezzato molto la chiamata di Mauro Icardi, che ha sottratto del tempo alle sue ferie per chiedermi se avessi bisogno di qualcosa".