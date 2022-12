Lautaro Martinez, eroe dell'Argentina grazie al rigore decisivo segnato contro l'Olanda, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il passaggio alle semifinali: “Era l’ultimo penalty e pesava molto, sono contento di aver segnato, era importante vincere. Vittoria del Mondiale? Speriamo, stiamo lavorando per questo ed è il nostro obiettivo. Ora però dobbiamo focalizzarci sulla prossima partita contro la Croazia e prepararci al meglio”.



LA RIVELAZIONE - “In queste settimane ho avuto un fastidio alla caviglia, ho lavorato sodo per rimettermi in forma e recuperare. Sono dovuto partire dalla panchina ma sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo. Non abbiamo ancora finito, ora devo continuare a lavorare, recuperare e pensare alla Croazia”.