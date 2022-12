Quando si è presentato dal dischetto per calciare l’ultimo rigore, quello per decidere, aveva tutto da perdere. Dopo essere statoe dopo prestazioni deludenti con l’Albiceleste, un nuovo errore sarebbe pesato come un macigno nell’animo di un giocatore già di per sé molto umorale.- L’attaccanteperò non ha tremato e ha scaraventato alle spalle di Noppert il destro che è valso il passaggio del turno, aprendo una nuova fase dei suoi Mondiali., non che sia una novità per lui in nazionale., un bottino di tutto rispetto, ancora però intatto in questo torneo. Ci aveva provato con l’Arabia Saudita ma il Var si era messo di traverso, annullandogli due marcature. Poi la panchina, il nervosismo e un piccolo infortunio che l’hanno trascinato giù. In suo soccorso è arrivato il penalty.- Non che Lautaro sia un rigorista perfetto: all’Inter soprattutto qualche errore dagli undici metri l’ha commesso, tanto chespesso gli ha sfilato il diritto di calciarli per primo. Questa volta è andato tutto liscio e il Toro ha fatto segnare il suo primo squillo mondiale. Entrato a 8’ dalla fine, ha osservato dal campo il pareggio della squadra di Van Gaal.anche perché qualche occasione nei supplementari se l’è anche creata. Anzi, un suo destro preciso e potente indirizzato verso la porta olandese stava per farlo esultare, prima che quel colosso di Van Dijk si mettesse in mezzo e lo deviasse in angolo. Questione di tempo e. L’Argentina e l’Inter, che un attaccante che ha fatto flop in Qatar ce l’ha già con, possono esultare con lui.