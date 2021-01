Intervistato da Inter Tv l'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro ha commentato così la sfida contro la Juventus di questa sera.



GARA IMPORTANTE - "Sarà una partita importante per noi, per loro e per il campionato quindi abbiamo lavorato e recuperato dopo i centoventi minuti con la Fiorentina. Però quella fatica oggi dobbiamo trasformarla in cattiveria e forza per portare i tre punti a casa".



SIAMO PIU' SOLIDI - "Noi sicuramente siamo più solidi, abbiamo lavorato tanto per crescere e oggi dobbiamo dimostrarlo facendo un altro passo. Questo è l'importante: entrare in campo e fare quello per cui abbiamo lavorato".



CATTIVERIA - "Sicuramente lui sarà un giocatore importante per loro, anche noi abbiamo il nostro. Dobbiamo essere cattivi anche in fase difensiva per non creare gli spazi e quando attacchiamo dobbiamo cercare di far loro male".