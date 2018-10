Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e dell'Argentina, ha parlato a TyC Sports dal ritiro della Seleccion: "Ci stiamo godendo il momento, stiamo formando qualcosa di bello, c'è un gruppo molto positivo, siamo giovani e lavoriamo tanto. Segnare è sempre molto importante per un attaccante, io sono qui per quello, ma devo anche aiutare la squadra. Il calcio argentino e quello europeo sono molto diversi, cambia l'intensità. Quella contro il Brasile sarà una partita molto bella e importante, per molti sarà la prima volta. Icardi? Con Mauro ci troviamo molto bene nell'Inter e in allenamento. Spero che giocheremo insieme, è molto utile per me, ma dipende da Scaloni".