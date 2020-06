In aggiunta al patto d'addio raccontato oggi, La Gazzetta dello Sport spiega che Lautaro Martinez è ripartito fortissimo negli allenamenti della sua Inter. In particolare, il Toro sta andando al massimo e non mostra alcun segnale di deconcentrazione, un dovere verso l'Inter e Conte che credono in lui. "La priorità di Lautaro è il Barcellona, ma se i catalani non chiudessero entro il 7 luglio che è la data di scadenza della clausola, l'Inter potrebbe proporre un ricco rinnovo all'argentino", si legge.