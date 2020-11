La questione attacco tiene banco in casa Inter e non solo per quanto riguarda il ruolo della quarta punta, nonostante questa sia riconosciuta ad Appiano come la lacuna più urgente, tanto che a gennaio Ausilio e Marotta proveranno a colmarla. Ma il pensiero dei nerazzurri va già anche alla prossima stagione, perché la permanenza di Lautaro è tutt’altro che scontata e in viale della Liberazione lavorano per non farsi cogliere di sorpresa. Insomma, se il “Toro” dovesse partite, in casa Inter vogliono farsi trovare pronti con l’alternativa. Il centravanti argentino non ha abbandonato il sogno di raggiungere Messi e dalla Spagna le voci su un nuovo affondo dei catalani stanno iniziando a circolare.



BELOTTI IDEA SUGGESTIVA - L’Inter non si scompone, Marotta è disposto a trattare la cessione di Lautaro e intanto si guarda attorno. Conte ha già espresso qualche preferenza, indicando Belotti come possibile ideale sostituto di Lautaro. Il tecnico salentino apprezza moltissimo il “Gallo”, che a fine stagione potrebbe lasciare Torino. Le barricate di Cairo non sembrano più insormontabili e questa volta i nerazzurri potrebbero provarci seriamente. Ovviamente a condizione che questa volta il Barcellona arrivi fino in fondo per Lautaro e non si fermi all’effimero corteggiamento. L’Inter si porta avanti, Belotti è una bella idea, che Conte apprezza molto.