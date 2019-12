Nel corso della bella intervista concessa a Repubblica, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez ha raccontato anche la sua Love Story con Agustina Gandolfo.



La sua ragazza ha centinaia di migliaia di follower. Lei è geloso?

"Agustina mi rispetta. È con me nei momenti buoni e in quelli bui, mi fa sentire forte. Non ho dubbi su di lei né su di noi. Le foto le guardi pure chi vuole".



Progettate di avere figli?

"Li vogliamo tantissimo, ne abbiamo parlato. Ma è troppo presto. Abbiamo un cane e per ora va bene così. Siamo giovani, dobbiamo crescere insieme. La famiglia è una cosa seria".



I suoi figli probabilmente cresceranno lontani dall’Argentina.

"Farli nascere a casa mi piacerebbe, ma vivo in Italia, la mia vita è qui. Di sicuro insegnerò loro la mia cultura. Voglio che siano argentini anche a migliaia di chilometri di distanza".



E se Lautaro Martinez non è geloso delle FOTO della sua Agustina, noi ve le proponiamo nella nostra gallery.