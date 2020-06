Il Barcellona non può pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Una posizione chiara al momento per quella che è la situazione del club blaugrana: la comunicazione è arrivata in maniera netta, il Barça lo ha fatto trapelare con forza,in un'unica soluzione entro il 7 luglio. In sostanza, non pagherà formalmente la cifra intera in forma cash e, come emerso dalla Catalogna nei giorni scorsi.- La situazione si è bloccata da giorni. Perché, né l'Inter ha in pugno un sostituto reale. Si può andare pure oltre giugno, le tempistiche si sono dilatate rispetto alle sensazioni di marzo viste le perdite post-Coronavirus. Enell'operazione; ad oggi, valutare 40 milioni Junior Firpo è semplicemente impensabile nelle idee dell'Inter. Ecco perché la distanza resta,, avendo capito che il Barça non pagherà la clausola cash. Oggi, non c'è un'intesa né una stretta di mano. E le valutazioni dei singoli giocatori proposti dal Barcellona rimangono spropositate. Per una trattativa che procede ma senza svolte e