Lautaro ha fatto 13. Come il numero dei suoi gol tra Serie A (8) e Champions League (5) in questo grande inizio di stagione. Alla sua età (22 anni) nessuno ha segnato così tanto nei cinque principali campionati d'Europa.



PERICOLO - L'attaccante argentino piace a tutti. Specialmente al Barcellona, già alla ricerca di un erede di Suarez sul mercato. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro rappresenta un pericolo da non sottovalutare in vista della prossima estate. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto. L'attuale accordo scade a giugno 2023 e prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno. Si tratta su cifre decisamente più alte. Come il rendimento di Lautaro, arrivato dal Racing per circa 25 milioni di euro.