Intervistato da Dazn al termine del derby vinto per 3-0 contro il Milan, l'attaccante dell'Inter e autore di una doppietta, Lautaro Martinez, ha commentato così la gara.



INTER IN ALTO - "Siamo uniti, siamo una squadra che lavora ogni giorno per dare il massimo e portare l'Inter più in alto possibile. Siamo molto contenti".



SCUDETTO - "Lottiamo tutti insieme, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest'anno, con due eliminazioni dalle Coppe. Questo è l'ultimo obiettivo che rimane, siamo contenti di essere lì".



LUKAKU - "Ha 27 anni, è giovane, può migliorare tanto. Si mette a disposizione dei compagni, lavora tanto. Siamo contenti di averlo con noi".



HANDANOVIC - "Quando abbiamo bisogno, lui risponde sempre. Noi dobbiamo entrare più concentrati ma siamo contenti per i tre punti"..