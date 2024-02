Lautaro sempre più re dei bomber: in quota il 'Toro' punta al record di Higuain e Immobile

Non si ferma Lautaro Martinez, che con la doppietta rifilata domenica al Lecce ha superato quota 100 gol in Serie A e raggiunto quota 22 in campionato. Per il capitano nerazzurro prende quota l’ipotesi del record di gol in una singola stagione detenuto attualmente dalla coppia Ciro Immobile e Gonzalo Higuain con 36 reti: l’arrivo del “Toro” a quota 37, quando mancano ancora 13 turni alla fine, è offerto a 10 volte la posta dai betting analyst.