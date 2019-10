Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è sceso in campo nella sfida pareggiata 2-2 tra la sua Argentina e la Germania. Queste le parole riguardo il suo ruolo nella nazionale allenata da Scaloni: "Sento una bella responsabilità, so cosa significa e quindi cerco di dare il massimo in ogni partita e prepararmi al meglio quando scendo in campo. Voglio fare bene nell'Inter per per poter stare qui, giocare con i miei compagni e dare tutto per la Nazionale argentina".



SERIE A - Due parole, poi, sul duello con la Juve: "Per ora sono concentrato sulla Nazionale, della partita con la Juve parleremo quando ci ritroveremo tutti. Analizzeremo gli errori commessi che hanno portato alla sconfitta, ma ci penseremo al nostro ritorno nel club. La Juventus è una squadra molto forte, l'avevo detto anche subito dopo la partita. Lavoreremo per arrivare al loro livello, il ko non sia preso come segnale negativo ma come stimolo a migliorarci".