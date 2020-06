Distensivo, romantico, nostalgico, sicuramente nerazzurro: il Toro argentino ha postato una storia sul proprio profilo Instagram con la maglia numero 10, a San Siro, mentre esulta dopo un gol. Il tutto, poi, accompagnato da due pallini, uno nero e uno azzurro, con la scritta Inter: un piccolo gesto sentimentale nei confronti della sua squadra.La ripartenza si avvicina, con l'Inter che sabato sera affronterà il, al, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, e Lautaro vuole esserci. Lautaro che è sempre al centro dei rumors di mercato, col Barcellona che lo ha scelto come rinforzo principe per la prossima stagione, senza, fino a questo momento, accontentare le richieste dell'Inter. Che non vede l'ora di rivedere il suo numero 10 in campo.