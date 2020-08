L'attaccante dell'parla a tutto campo a PPTV a poche ore dalla finale di Europa League con il Siviglia: le sue dichiarazioni.- "E' stato un periodo difficile per tutti, non è stata una cosa bella ma abbiamo imparato tanto. Mi è mancato stare con la mia famiglia nel periodo difficile, che ora stanno vivendo lì in Argentina. Spero che tutto vada bene e si possa andare avanti", riporta FcInterNews.it.- "Ha una grande personalità e carattere".- "Siamo in finale e siamo contenti perché abbiamo fatto un grande lavoro, non è facile segnare cinque gol in semifinale. Ora stiamo preparando una partita contro una squadra forte come il Siviglia".- "Un ragazzo che si allena sempre, gioca per il bene della squadra. Abbiamo un rapporto bellissimo fuori e dentro il campo. Nell'occasione del suo primo gol allo Shakhtar lui era da solo, gli ho dato palla e ha fatto gol. Complimenti a lui perché ha fatto una grande partita".- "Poteva esserci il Manchester United in finale? Per me è lo stesso affrontare una squadra o l'altra. Siamo l'Inter, dobbiamo vincere. Abbiamo l'obiettivo di vincere la Coppa contro qualsiasi squadra. Stavolta tocca al Siviglia, dobbiamo pensare a loro e a fare il meglio per portare la Coppa a Milano. Abbiamo un avversario forte, che ha vinto tante finali. Dobbiamo prepararci e arrivare al meglio alla partita fisicamente e mentalmente. Loro hanno giocatori di qualità, che cercando l'uno-due per arrivare in porta. Palleggiano bene e se perdono palla pressano. Dobbiamo essere intelligenti a tirarci fuori da quella pressione e muovere bene la palla come facciamo in ogni partita".- "Vuol dire che ci lavoriamo, che giorno dopo giorno facciamo e in partita va bene. Abbiamo segnato tanto anche sulle palle inattive, che nel calcio sono importantissime. Dobbiamo stare svegli. E' una finale, una partita speciale".- "Io faccio sempre la stessa da quando ero al Racing, qualche volta me ne dimentico. E' cosa di un secondo, l'emozione di un gol è bellissimo".​