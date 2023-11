Nella notte l'Argentina ha battuto il Brasile nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La grande partita è stata, però, macchiata da brutti scontri che si sono verificati nel pre-partita. Con le due squadre già schierate in campo, i fischi del pubblico brasiliano all'inno nazionale argentino hanno provocato la reazione dei tifosi ospiti, che hanno cercato il contatto con quelli locali. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, in un post su Instagram, si è esposto sulle vicende accadute e ha dichiarato:



"Questa squadra continua a fare la storia. L’argentino ha gli attributi. È un peccato tutto quello che è successo prima dell’inizio della partita. In questo posto succede sempre la stessa cosa. Grazie a tutte le persone che sono venute per il sostegno, le difenderemo sempre sul campo".