Lautaro sullo Scudetto sfumato: "Nel 2022 abbiamo sofferto insieme ai tifosi, è stato importante"

Lautaro, capitano dell'Inter, ha raccontato a Inter Media House le sensazioni dello Scudetto sfumato nel 2022 nello speciale "In arte Lautaro":"In quel momento ho provato tristezza, eravamo vicini a vincere un altro Scudetto. La delusione parte prima, sappiamo tutti di che partita parlo (quella persa a Bologna con l'errore di Radu, ndr). Alla fine abbiamo perso questo scudetto, è stato un colpo durissimo per me che avevo creduto nel progetto dell'Inter. Quando vinci il primo, vuoi continuare a vincere. Non essere arrivati all'obiettivo è stato un colpo difficile da mandare giù, ma sono queste cose che ti fanno crescere più della vittoria. Siamo arrivati a un passo, ci è mancato qualcosa, dovevamo solo credere in quello che stavamo facendo provando a rialzarci. Abbiamo continuato a crederci, aggiustando alcune cose".

- ​"Dopo quella tristezza, sono arrivate cose belle, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita abbiamo visto che tutta la gente era ancora dentro lo stadio, anche se l'altra partita era già decisa a fine primo tempo. E' stata una cosa importante sentire il calore dei tifosi, nonostante la sconfitta: abbiamo sofferto insieme, è stato un messaggio importante per il club. Prima di avere figli, mi portavo tutto a casa ed era un disastro. Da quando sono padre cerco di lasciare i problemi fuori casa, mi voglio godere la mia famiglia quando posso. Devo dare un sorriso ai miei figli, questo è il messaggio che voglio dar loro. Poi è ovvio che quando perdo c'è qualcosa che non va dentro di me, ma il dolore ti aiuta a volere la rivincita. Quando entro a casa finiscono i problemi".