Un errore in campo, clamoroso, e un rigore sbagliato nella lotteria finale che non è stato decisivo, ma che ha comunque inciso negativamente sulla prestazione e sul giudizio della sua gara.è stato uno dei protagonisti negativi del quarto di finale di Coppa Italia persa dall'contro la Lazio.L'attaccante argentino ha pubblicato un post su instagram in cui si dice molto triste per gli errori di ieri sera e chiede scusa ai tifosi nerazzurri promettendo impegno per tornare alla vittoria.la sua fidanzata che a differenza del Toro sprizza felicità (e foto in costume) da tutti i pori. Tornerà il sorriso con queste foto?