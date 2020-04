Sfoglia la nostra gallery per vedere gli altri colpi!

. Tra i migliori, forse il migliore, quando si parla di calciomercato. Acquisti ad effetto come Eriksen si sono mischiati nel tempo a intuizioni come Pogba e Dybala e a una programmazione intelligente: impossibile, infatti, dimenticare i numerosi colpi a parametro zero come Pirlo, Llorente, Coman, Dani Alves, Khedira, Emre Can.All'orizzonte, in casa nerazzurra, c'è il nodo Lautaro Martinez che continua a tenere banco. L'Inter vuole tenerlo, ma il pressing del Barcellona si fa sempre più insistente.. E i precedenti sono tutti a suo favore. Partiamo dal 2015/2016:(a cui si aggiungono 21 m, Ogbonna e Berardi per una cifra complessiva di 58,5 milioni di euro. Marotta ne approfitta anticipando la concorrenza per il gioiellino(40 milioni al Palermo), a cui aggiunge in estate i colpi Alex Sandro (26) e Mandzukic (23,4).