. Se soltanto indagassero meglio, e più a fondo, sui reati finanziari delle società di calcio,. L’ha spiegata banalmente così il procuratore federalead un reverendo di Castellabate che, alla consegna dei premi “Sport & Legalità”, gli ha chiesto perché finora si è accanito solo sulla Juve. “Perché – ha spiegato –per altri club”.Una giustificazione banale, ma al tempo stesso debole, che – permettetecelo –. Perché starebbe quasi a significare che senza le inchieste delle altre Procure,da sola se una società froda il fisco attraverso artifici contabili oppure si mantiene in vita solo coi prestiti.A questo punto diventa lecito domandarsi:È in grado di avviare delle indagini serie, avvalendosi del contributo della Co.Vi.Soc. , oppure in due non riescono a tirare fuori un ragno dal buco? A meno che non ci sia in giro qualche magistrato che indaghi al posto loro? Com’è appunto capitato a Torino, e finora solo lì.per i supposti (in quanto tutti da provare) atti dolosi compiuti dalla Juventus negli anni della presidenza Agnelli. Che loro da “incompetenti” , sebbene definiti da Chinè “bravi”, avrebbero addirittura voluto mandare agli arresti domiciliari.– in nome dell’abusata indipendenza della giustizia sportiva – e penalizza il reo. Senza avvalersi di un giusto processo, senza uno straccio di prova, ma sulla base di indizi, che, per quanto possano essere pesanti, sempre indizi rimangono.e solo quella ,come gli ha ricordato don Vincenzo a Castellabate., che sembrava essere tutto chiaro alla luce del sole anche senza scrupolosissime indagini aggiuntive della magistratura ordinaria,Tra l’altro, la procura partenopea ha pure indagato per mesi sulle modalità di quel trasferimento sospetto, ma l’inchiesta – continuamente prorogata – si è persa tra sciarpe, bandiere e striscioni azzurri appesi un po’ dappertutto in quel Tribunale.per ben 807 milioni), con un bilancio da abisso profondo, 275 milioni da restituire entro giugno al fondo americano Oaktree, un patrimonio negativo per oltre 161 milioni, un presidente inseguito in giro per il mondo dai creditori, la FIGC potrebbe aprire un’indagine? A Castellabate è stato chiesto anche questo a Chinè, che se l’è cavata con una risata e un no comment.